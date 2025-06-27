На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о нашествии опасных муравьев

На севере США стали появляться опасные азиатские жалящие муравьи
close
Richard Becker/FLPA/Global Look Press

В северных штатах США начали фиксировать случаи появления опасных азиатских жалящих муравьев. Об этом пишет Boston.com.

По данным портала, эти насекомые уже обитают в 20 штатах, в том числе Массачусетсе, Род-Айленде и Коннектикуте. Раньше о вероятности нашествия муравьев предупреждали жителей южных штатов.

По информации Лесной службы США, укус такого муравья представляет опасность для человека. Это связано с тем, что он может вызвать анафилактический шок. Однако подобные симптомы наблюдаются только у 2% людей.

Азиатские жалящие муравьи были завезены в США в 1932 году. Они стали проблемой только в 2021 году. Поскольку эти насекомые представляют собой инвазивный вид, они массово поедают растения и уничтожают местных муравьев.

11 июня издание The Sun сообщало, что британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила об угрозе нашествия «супермуравьев» Tapinoma magnum на Великобританию. Ключевая особенность этого вида — наличие множества королев в одной колонии, что в несколько раз ускоряет размножение и позволяет муравьям быстро расселяться.

Ранее биолог ответил, ждать ли комариного нашествия в России из-за погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами