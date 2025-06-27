«Тайган» опубликовал видео, снятое перед нападением льва на директора парка

Крымский сафари-парк «Тайган» опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с поездкой ко львам, снятую перед перед нападением хищника на владельца парка Олега Зубкова.

«То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды», — такая подпись стоит под видео.

На кадрах Зубков управляет прогулочным электромобилем, его сопровождает помощница, пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Директор развозит мясо по территории, где свободного обитают львы, и бросает его хищникам. Видно, что сверху по мостам гуляют посетители парка, при этом один из детей спрашивает: «А они вас не укусят?»

Вчера в пресс-службе «Тайгана» сообщили, что переживший нападение льва Зубков начал самостоятельно передвигаться по палате. Представители парка добавили, что Зубков быстро восстанавливается. По их словам, директор находится в хорошем расположении духа и в стабильном эмоциональном состоянии.

Лев напал на Зубкова 22 июня во время кормления животных. Владельца «Тайгана» госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю организовало проверку данных о нарушениях в «Тайгане». В ведомстве отметили, что во время мониторинга интернет-пространства была обнаружена соответствующая статья. В частности, в ней говорилось об отсутствии контроля за учетом поголовья и содержанием хищников.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.