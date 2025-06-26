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Российские СМИ будут формировать положительную повестку о судебной системе страны

Глава Совета судей РФ: судебная система часто оказывается в «желтой» повестке
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Freepik.com

Совет судей РФ и руководители ведущих электронных СМИ будут регулярно проводить совместные совещания для эффективного взаимодействия и обсуждения актуальных вопросов. Соглашение было достигнуто на встрече, посвященной векторам развития судебной системы в медиапространстве и формированию в прессе позитивной повестки о правосудии, а также повышению авторитета судей и доверия общества к судебной системе.

В мероприятии приняли участие главы ведущих российских медиа, в том числе МИА «Россия Сегодня», Gazeta.ru, Life.ru, агентства экономической информации «Прайм» и Ura.ru.

«Материалов, в которых судьи представлены в позитивном ключе, мало, и это неправильно. Необходимы решения, которые изменят характер общественного восприятия», — отметил глава Совета судей РФ Виктор Момотов.

Он добавил, что судебная система часто оказывается в «желтой» повестке. Так как доверие общества к ней формируется через прозрачность, здесь требуется комплексная работа по освещению ее реальных достижений. «Чем более понятными и ясными будут мотивы наших действий, тем больше общественный интерес будет сосредоточен на судебных решениях, которые принимаются», — подчеркнул Момотов.

Также он предложил использовать успешный опыт киноиндустрии, в которой проекты создавали интерес к профессиям. Такой подход, считает глава Совета судей РФ, способствует как решению проблемы правового нигилизма, так и формированию у интересующихся юриспруденцией молодых людей правильных идеологических ориентиров.

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