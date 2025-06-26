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Женщина приехала в больницу с жалобами на боль в животе и неожиданно родила

SCMP: китаянка неожиданно родила мальчика, приехав в больницу с болью в животе
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Shutterstock/FOTODOM

В Китае женщина приехала в больницу с жалобами на боль в животе и неожиданно родила мальчика, пишет South China Morning Post.

Жительница Эчжоу, 30-летняя женщина по имени Ли, приехала в больницу на электровелосипеде после обеда из-за сильной боли в животе. Она полагала, что дискомфорт вызван перееданием. Однако уже во время ультразвукового обследования у нее начались регулярные схватки и отошли воды. Медики быстро собрали акушерскую бригаду для оказания помощи.

Спустя всего час после обращения в больницу, Ли родила здорового мальчика весом 2,5 кг естественным путем. Новость об этом стала вирусной в социальных сетях Китая, вызвав удивление у людей, которые отметили неожиданность и уникальность ситуации.

После родов китаянку перевели в муниципальный медицинский центр для дальнейшего наблюдения. Ребенок также находится в стабильном состоянии.

Ранее в соцсетях осудили мужчину, смотревшего футбольный матч во время родов жены.

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