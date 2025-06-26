Двух человек закопали заживо под руководством шамана в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области полицейские остановили «шаманский обряд», в ходе которого двух людей заживо закопали в землю. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

На мероприятии присутствовали так называемый «шаман» и около 15 человек, каждый из которых заплатил за участие в обряде от 6 до 9 тыс. рублей. После того, как организаторы по требованию правоохранителей откопали закопанных людей и убедились в их нормальном состоянии, они были задержаны.

Теперь мужчине и женщине грозит уголовная ответственность и реальный срок — до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 239 УК РФ (создание организации, посягающей на личность и права граждан).

В УМВД по Ленобласти инцидент пока не комментировали.

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