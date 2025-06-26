Суд оставил блогера Щепихина под стражей

Суд признал законным арест блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти

Московский городской суд признал законным арест блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал Щепихина на срок два месяца, до 5 августа. Защита россиянина попыталась обжаловать это решение.

Судья огласил, что оставляет без изменений постановление суда, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

3 июня шестеро мужчин похитили Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут мужчину и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие».

5 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что Щепихину может грозить до шести лет колонии. Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды.

Ранее в Кургане полиция задержала трансгендера.