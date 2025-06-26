На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У россиянки случился отек Квинке и выпала половина волос после увеличения груди

SHOT: россиянка заработала аллергию и потеряла здоровье после увеличения груди
close
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Россиянка увеличила грудь, но потеряла здоровье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT ПРОВЕРКУ.

Юлия (имя изменено) давно хотела увеличить грудь, но не остановилась после того, как ей установили анатомические импланты на 220 мл. В итоге девушке поставили круглые импланты на 475 мл, но после операции у нее случился отек Квинке. Врачи не смогли назвать причину аллергии, но с тех пор россиянка вынуждена постоянно принимать антигистаминные.

Кроме того, у Юлии появились сильнейшие головные боли, проблемы со зрением и щитовидной железой, а кардиологи диагностировали у нее гидроперикард — состояние, когда в полости возле сердца скапливается избыточная жидкость. Также она столкнулась с выпадением волос и потеряла почти половину от них. Девушка уже несколько лет восстанавливает здоровье, но лишь недавно решилась на удаление силикона из груди. Юлия говорит, что теперь чувствует себя намного лучше.

Ранее россиянин впал в кому после удаления зуба мудрости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами