У россиянки случился отек Квинке и выпала половина волос после увеличения груди

Россиянка увеличила грудь, но потеряла здоровье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT ПРОВЕРКУ.

Юлия (имя изменено) давно хотела увеличить грудь, но не остановилась после того, как ей установили анатомические импланты на 220 мл. В итоге девушке поставили круглые импланты на 475 мл, но после операции у нее случился отек Квинке. Врачи не смогли назвать причину аллергии, но с тех пор россиянка вынуждена постоянно принимать антигистаминные.

Кроме того, у Юлии появились сильнейшие головные боли, проблемы со зрением и щитовидной железой, а кардиологи диагностировали у нее гидроперикард — состояние, когда в полости возле сердца скапливается избыточная жидкость. Также она столкнулась с выпадением волос и потеряла почти половину от них. Девушка уже несколько лет восстанавливает здоровье, но лишь недавно решилась на удаление силикона из груди. Юлия говорит, что теперь чувствует себя намного лучше.

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