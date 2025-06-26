Замужняя учительница больше года на переменах вступала в половую связь с учеником

В США учительница больше года вступала в половую связь с учеником во время обеда

В штате Флорида (США) 32-летнюю учительницу обвиняют в интимной связи с учеником, которому на момент совершения преступления в отношении него было 14 лет. Об этом сообщает The New York Post.

Сара Джейкас преподает математику в средней школе Корнер-Лейк округа Ориндж. По информации издания, женщина регулярно вступала в связь с учеником с декабря 2022 года по апрель 2023 года. Потерпевший, которому сейчас 16 лет, рассказал, что общение между ним и педагогом началось после того, как он начал приходить обедать в ее класс, поскольку он «не вписывался в компании сверстников». В итоге женщина начала регулярно встречаться с учеником во время перерыва на ланч.

Их отношения прекратились, когда когда о них узнали родители юноши. Кроме того, по сообщениям СМИ, о романе Джейкас со школьником узнал ее супруг: он пригрозил жене сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Учительницу арестовали, ей уже предъявлены обвинения в домогательстве, изнасиловании несовершеннолетнего и по ряду других пунктов.

Ранее учительницу из Лондона обвинили в соитии со школьником и рассылке личных фото.