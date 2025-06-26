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Губернатор Брянской области сообщил об отказе мирных жителей эвакуироваться

Богомаз: лишь единицы жителей брянского приграничья соглашаются выехать в ПВР
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Жителям приграничных районов Брянской области предлагают выехать в пункты временного размещения (ПВР), однако соглашаются это сделать лишь единицы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости.

Богомаз отметил, что речь идет о жителях пяти районов: Климовского, Стародубского, Погарского, Суземского и Трубчевского, где по-прежнему опасно находиться из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы сегодня всем предлагаем людям, которые находятся на приграничье, мы предлагаем им эвакуироваться, выехать в пункты временного проживания. Как правило, это единицы», — сообщил губернатор.

До этого Богомаз сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области. Он уточнил, что жителям, чьи дома были разрушены, возместят ущерб из областного бюджета.

Губернатор отметил, что в целом на восстановление Брянской области потребуется около 40 млрд рублей. Он уточнил, что программа восстановления включает в себя вопросы возмещения жителям потерь, которые они понесли, и социально-экономического развития региона.

По его словам, программу по восстановлению наиболее пострадавших от действий украинских военных российских регионов, в числе которых Брянская, Курская и Белгородская области, поручил разработать президент РФ Владимир Путин.

Ранее Бастрыкин назвал заказчика терактов в Брянской и Курской областях.

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