Мать похищенного священника УПЦ заявила, что его заставляют идти в ВСУ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. ред.) в Каменском Днепропетровской области пытаются заставить иерея Украинской православной церкви (УПЦ) Ростислава Калиновского подписать контракт с украинской армией. Об этом на своем сайте сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на мать клирика.

«На него оказывали давление. Однако он сказал, что не будет подписывать контракт и не будет принимать присягу. Насколько я знаю, они хотят, чтобы он принял присягу через два дня», — рассказала женщина.

В СПЖ заявляли, что сотрудники ТЦК похитили Калиновского 19 июня. Его два дня возили по военным частям, где мужчину отказывались принимать. В итоге священника отпустили, но 24 июня снова забрали в военкомат, после чего увезли в неизвестном направлении.

23 июня сообщалось, что сотрудники ТЦК задержали священника канонической УПЦ в Тернопольской области протоиерея Георгия Приймака. За день до этого в том же регионе насильно мобилизовали протоиерея Иоанна Коваля, клирика УПЦ.

Ранее в Тернопольском ТЦК объяснили мобилизацию священников УПЦ.