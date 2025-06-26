Москвичам пообещали четверг с дождем и +20°C

Гидрометцентр сообщил, что в четверг в Москве возможен дождь и до +20°C

В четверг, 26 июня, температура в столице поднимется до +20°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями, при которой возможен кратковременный дождь, а в Московской области может даже быть гроза. Температура будет колебаться в диапазоне от +18 до +20°C. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба, а ветер в 7–12 м/с будет дуть с северо-запада. В ночь на пятницу температура понизится до +10...12°C, ветер в 6–11 м/с будет дуть с северо-запада, местами возможен небольшой дождь, а давление повысится до 739 мм ртутного столба.

До этого специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в последнюю неделю июня температура воздуха в Москве и Московской области будет ниже климатической нормы на 2–3,5°C. По ее словам, в ночные часы ожидается преобладающая температура от +9 до +14°C, днем — от +17 до +21°C. Характер погоды до конца июня будет определяться циклонами, которые с заметным постоянством проходят через столичный регион.

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