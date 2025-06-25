В столице Ирана проходит концерт, посвященный «победе» над Израилем

В Тегеране проходит музыкальный концерт в честь победы над Израилем

В Тегеране проходит музыкальный концерт в честь, как заявили власти, «победы» Ирана, который «вынудил» Израиль пойти на прекращение огня. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его информации, концерт проходит на площади Азади. На мероприятии выступает известный иранский маэстро Насер Гейдариан.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Политический обозреватель Андрей Пинчук объяснил, что перемирие между Израилем и Ираном произошло в куда более сжатые сроки, чем предполагалось в самых смелых прогнозах, потому что Трамп «по характеру спринтер, а не марафонец» и не способен работать вдолгую.

По словам политолога Федора Лукьянова, объявленное Вашингтоном прекращение огня между Ираном и Израилем дало возможность каждой из сторон объявить о собственной победе. Израиль и США якобы уничтожили ядерную программу Ирана, а Тегеран выстоял против грозных противников, пояснил эксперт.

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.