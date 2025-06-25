В Мексике проводят проверку воздействия запусков ракет SpaceX на экологию

Власти Мексики проводят проверку воздействия запусков ракет компании SpaceX на экологию и безопасность приграничного штата Тамаулипас. Об этом заявила президент Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции, которую транслировало правительство страны в соцсети Х.

«Да, в данном случае есть загрязнение. Мы изучаем все, что связано с запусками, их влияние на регион, и в рамках международного права будем предпринимать необходимые шаги», — сказала глава Мексики.

Шейнбаум добавила, что правительство планирует провести заседание кабинета министров, чтобы оценить последствия для безопасности и окружающей среды, вызванные запусками ракет SpaceX.

Как уточнило правительство Мексики, власти города Матаморос сообщили об обнаружении обломков предполагаемого космического происхождения на побережье, вызвав тем самым обеспокоенность экологов.

До этого испанская компания Arkadia Space объявила об успешном завершении орбитальных испытаний своего нового маломощного двигателя DARK, работающего на перекиси водорода. В Arkadia Space подчеркивают, что использование перекиси водорода как экологически чистого топлива — ключевой шаг в сторону отказа от токсичного гидразина, широко применяемого в традиционной космической технике. Преимущества «зеленой» тяги проявились уже на этапе подготовки к запуску.

Ранее ученые предложили использовать ядерную энергию для полетов в дальний космос.