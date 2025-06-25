Петербуржец распылил перцовый баллончик на подростка в автобусе

В Петербурге конфликт мужчины с компанией подростков в автобусе закончился распылением перцового баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 16 июня на Тверской улице в автобусе, следовавшем по маршруту №324. В ходе конфликта между группой подростков и 24-летним мужчиной последний использовал перцовый баллончик против одного из юношей. В результате 16-летний молодой человек получил химические ожоги глаз первой степени, его госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, подозреваемого мужчину задержали. Как выяснилось, фигурант ранее дважды был судим за покушение на грабеж, а также привлекался к ответственности за вандализм.

Ранее подростки в Ижевске выстрелили сигнальным пистолетом в лицо прохожему.