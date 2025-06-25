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Волонтер раскрыла судьбу кота-нелегала, приплывшего в Россию из Турции

Кот-нелегал из Турции остается в России и ищет семью, готовую дать ему заботу
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Telegram-канал Краснодар | Телетайп

Кот-нелегал по кличке Бурак, который приплыл с российскими моряками по Черному морю из Стамбула в Новороссийск, остается в России и ищет семью. Об этом в беседе с РЕН ТВ заявила зооволонтер Лусина Коршунова.

По словам собеседницы издания, у Бурака такой характер, который требует хозяев, готовых уделять ему максимум внимания.

«Характер у него восточный. Восточный мужчина, которому нужны внимание, забота, любовь», — рассказала Коршунова.

Также она отметила, что Бурак живет своей обычной кошачьей жизнью.

До этого сообщалось, что кот-нелегал тайно приплыл в порт Новороссийска и месяц не мог покинуть таможенную зону из-за бюрократических сложностей. Сначала пушистого пассажира планировали отправить на родину, но затем решили оставить в России.

Ранее в Москве спасли кота Лекса, проглотившего игрушку второй раз за месяц.

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