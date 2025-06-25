«Вечеринка на двоих» закончилась для работника нефтяной компании ножевым ранением

В одном из отелей Москвы на Сущевском валу ранили ножом работника нефтяной компании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как говорится в публикации, мужчина приехал в столицу из Татарстана на конференцию. Там он познакомился с сотрудником крупного российского банка. После завершения мероприятия мужчины решили продолжить общение в номере, где начали распивать спиртное.

В какой-то момент началась словесная перепалка, которая переросла в более серьезный конфликт. Сотрудник банка взял нож и ударил им оппонента. Пострадавшего увезли в больницу с проникающим ранением передней брюшной стенки и повреждением печени. Он находится в реанимации.

До этого похожая ситуация произошла в Татарстане, где ссора завязалась между двумя женщина 41 и 42 лет. Конфликт вспыхнул между двумя соседками по общежитию на Вокзальной улице в городе Нижнекамске. Женщина, которая имеет судимость, в ходе словесной перепалки вонзила кухонный нож оппонентке в грудь.

Пострадавшую с тяжелым ранением увезли в больницу. Нападавшую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая признала свою вину.

Ранее женщина выжила после нападения незнакомца с ножом благодаря грудным имплантам.