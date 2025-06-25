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Во время конфликта в баре мужчина выстрелил оппоненту в голову

В Самаре мужчину задержали за стрельбу в баре
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Depositphotos

В Самаре посетителя госпитализировали после конфликта в баре. Об этом сообщает AiF.ru.

Инцидент произошел в одном из местных баров. По данным издания, два посетителя в возрасте 31 и 46 лет поссорились, но вскоре конфликт, как показалось окружающим, был исчерпан.

Один из участников ушел, однако позже приехал к месту снова, зашел в бар и выстрелил оппоненту из травматического пистолета, приставив его мужчине к голове.
В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

«В больнице нейрохирурги смогли извлечь пулю и сохранить мужчине жизнь», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. В день инцидента с ним в баре была 25-летняя супруга, и, предположительно, она стала причиной конфликта.

Известно, что предполагаемый стрелок ранее был гражданином другой страны, но несколько лет назад получил паспорт России. У него есть четырехлетний сын.

Мужчину уже привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Петербурге мужчина устроил налет на банк с игрушечным пистолетом.

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