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Иран начал восстанавливать авиаперелеты

Власти Ирана 25 июня постепенно возобновят авиаперелеты в стране
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Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/

Власти Ирана 25 июня постепенно возобновят авиаперелеты в стране. Об этом заявила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани, передает IRIB.

По ее словам, авиаперелеты в первую очередь начнутся в наиболее безопасных районах страны.

Небо над Ираном было закрыто для полетов с 13 июня на фоне конфликта с Израилем, позднее — с США. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по иранским ядерным и военным объектам. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана и полностью их уничтожили.

Исламская Республика открыла воздушное пространство 24 июня после того, как договорилась с израильской стороной о введении режима прекращения огня.

Ранее Минтуризм сообщил, что израильская авиакомпания возобновляет авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва.

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