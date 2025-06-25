Учительница попала под суд за совращение 13-летнего ученика

Учительницу из Лондона заподозрили в соитии с подростком и рассылке обнаженных фотографий. Об этом сообщает Enfield Independent.
На этой неделе 28-летняя Джулия Йейтс предстала перед судом, чтобы подтвердить свое имя и выслушать обвинения.
По версии следствия, Йейтс воспользовалась своим служебным положением, чтобы совершить действия сексуального характера в присутствии школьника. Кроме того, она отправляла подростку фотографии своей обнаженной груди.
Во время краткого слушания ее не стали просить сделать заявление о каком-либо из преступлений. Судебное разбирательство по этому делу состоится лишь в сентябре 2026 года, поэтому у бывшей учительницы еще будет шанс признать вину.
Ранее в США арестовали учительницу, отправлявшую интимные фото ученику.