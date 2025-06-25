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Над несколькими российскими регионами сбили восемь беспилотников

Минобороны РФ: над Воронежской, Курской и Самарской областями сбили восемь БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 15:00 (мск) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской, Самарской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских БПЛА самолетного типа: четыре беспилотника — над территорией Воронежской области, и по два беспилотных летательных аппарата — над территориями Курской и Самарской областей», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского FPV-дрона на трассу Бобрава–Белая в Беловском районе. В результате удара пострадал 52-летний водитель «КамАЗа».

До этого в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове пострадало здание промышленного предприятия.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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