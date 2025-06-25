Плачущая кровью статуя Девы Марии в Италии оказалась оскверненной подделкой

Кровавые слезы, которые текли из глаз статуи Девы Марии близ Рима, оказались подделкой самопровозглашенной ясновидящей. Об этом пишет газета Le Figaro.

Как пишет газета, еще в прошлом году Ватикан опровергал сверхъестественную природу «явлений», рассказанных ясновидящей Джизеллой Кардиа, которая утверждала, что слышала Марию и была свидетельницей ее чудес в Тревиньяно-Романо, городе к северо-западу от Рима.

«Самопровозглашенная ясновидящая, сделавшая на этом прибыльный бизнес, использовала свою собственную кровь, согласно анализам ДНК», — говорится в публикации.

История началась в 2016 году, когда Кардия заявила, что статуя Мадонны плачет кровью и передает откровения. Когда было установлено, что на самом деле кровь принадлежит экстрасенсу, прокуратура организовала расследование мошенничества, поскольку благодаря успеху «сарафанного радио» Джизелла Кардиа основала ассоциацию, которая получала прибыль от бизнеса, подпитываемого индивидуальными пожертвованиями.

На данный момент местонахождение экстрасенса неизвестно, она покинула свой дом после того, как ей заинтересовались власти.

Le Figaro также напоминает, что слезы Девы Марии в Сиракузах в 1953 году были официально признаны папой Римским чудом. Но в результате с тех пор было заявлено о бесчисленном количестве подобных явлений, происходящих вокруг статуй Девы Марии, Иисуса Христа или святых в Италии, где 74,5% из 59 миллионов жителей являются католиками.

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