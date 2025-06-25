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Пьяный россиянин украл из магазина шоколад, угрожая продавцу ножом

В Калининграде пьяный мужчина с ножом украл шоколад из магазина

В Калининграде пьяный мужчина, угрожая ножом, украл из магазина несколько шоколадок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в магазине на улице Фрунзе — злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения решил украсть сладости из торговой точки. При попытке продавщицы остановить его мужчина достал нож и, угрожая сотруднице, скрылся с места преступления, прихватив несколько плиток шоколада.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого, им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

До этого в Новосибирске вор-сладкоежка украл десерты из кондитерской. Сотрудница кондитерской попыталась остановить вора, но злоумышленник сумел сбежать.

Ранее в Иркутске поджигателей павильона с выпечкой нашли по следам из пирожков.

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