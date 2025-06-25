Родителям объяснили, как правильно реагировать на истерику ребенка

Психолог Сличная: когда у ребенка истерика, на него не стоит кричать

Если у ребенка случилась истерика, не стоит срываться на него и повышать голос. Родительская поддержка и спокойствие помогут вернуть ситуацию под контроль. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра Ольга Сличная.

«Фразы «Немедленно успокойся!», «Прекрати или мы уходим!», «Веди себя прилично!» в такой ситуации не работают. Маленькие дети еще не умеют управлять эмоциями и часто не понимают, что с ними происходит. Окрик родителей только добавляет отрицательных эмоций», — пояснила специалист.

Лучше сесть напротив и спокойно сказать: «Я понимаю, ты обижен, но так себя вести нельзя». Это покажет ребенку, что родители рядом и не теряют контроль, добавила она.

Психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская до этого предупредила об опасности «страшных» игрушек для детей.

По словам специалиста, интерес детей в пять-шесть лет к страшилкам — это нормальный этап развития. Однако если речь идет о подобных жутких игрушках, то это уже может сказаться на будущем ребенка, вызвав у него депрессию.

Ранее родителям дали советы, что делать, чтобы ребенок не переутомился в школе.