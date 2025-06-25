В РФ расширили перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

Правительство России расширило перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщил ТАСС.

Перечень был обновлен на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека РФ, совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палаты.

В списке теперь находятся многоплодная беременность, недостаточный рост плода, требующий медпомощи матери, эпилепсия, астма, фиброз и цирроз печени, артрит, подагра и артроз.

Это решение нацелено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями.

В конце апреля министерство юстиции РФ предложило расширить перечень тяжелых заболеваний, с которыми нельзя будет заключать в СИЗО.

Минюст предложил внести в него новые группы заболеваний, среди которых: болезни крови, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; беременность.

Ранее Минюст призвал чаще использовать принудительные работы как самостоятельное наказание.