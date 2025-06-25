На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На школьном стадионе в Москве сняли на видео семейство лис

На севере Москвы сняли на видео семейство лис на школьном стадионе

На севере Москвы жители стали свидетелями необычной картины — семейство лис посреди днем устроило игры на открытой местности. Видео с забавами животных опубликовал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На нем четыре лисы, предположительно, самка и три ее детеныша, бегают по территории школьного стадиона. По информации канала, запись сделана в Медведково.

В декабре 2024 года воспитатели одного из детских садов в Медведково сообщали о забежавших на территорию учреждения двух лисицах. Тогда работницам удалось сфотографировать лесных зверей. Женщины вызвали МЧС. Когда спасатели прибыли на место, животные пропали. Позже выяснилось, что они спрятались и пережидали опасность, а когда спасатели уехали, вновь показались на детской площадке.

Ранее в Златоусте лиса-сладкоежка похитила печенье у рабочих оружейного завода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами