На школьном стадионе в Москве сняли на видео семейство лис

На севере Москвы жители стали свидетелями необычной картины — семейство лис посреди днем устроило игры на открытой местности. Видео с забавами животных опубликовал Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На нем четыре лисы, предположительно, самка и три ее детеныша, бегают по территории школьного стадиона. По информации канала, запись сделана в Медведково.

В декабре 2024 года воспитатели одного из детских садов в Медведково сообщали о забежавших на территорию учреждения двух лисицах. Тогда работницам удалось сфотографировать лесных зверей. Женщины вызвали МЧС. Когда спасатели прибыли на место, животные пропали. Позже выяснилось, что они спрятались и пережидали опасность, а когда спасатели уехали, вновь показались на детской площадке.

Ранее в Златоусте лиса-сладкоежка похитила печенье у рабочих оружейного завода.