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В Подмосковье цыган сняли на видео за кражей гуманитарной помощи для участников СВО

360.ru: в Подмосковье цыгане крали гумпомощь бойцам СВО

В Подмосковье цыган обвиняют в том, что они крали продукты для бойцов СВО. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел в Одинцовском округе. По данным издания, местные жители полтора года назад поставили в одном из торговых центров корзину, в которую любой желающий мог положить продукты для участников спецоперации.

Как правило, в течение недели посетители наполняли ее полностью, однако в мае волонтеры стали замечать, что продукты из корзины пропадают. Поставив камеру, они выяснили, что часть упаковок забирают цыгане.

На кадрах заметно, как женщина подходит к корзине и, забрав из нее несколько товаров, кладет их к спутнице в пакет. Затем она снова возвращается и берет еще что-то. Только после этого компания уходит по своим делам. Мимо проходили несколько посетителей, но они не обратили внимания на женщину.

Волонтеры обратились в полицию. На данный момент ситуацию контролируют сотрудники следственного комитета.

Ранее в Саратовской области цыгане осквернили Вечный огонь.

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