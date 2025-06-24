Дрозденко поручил уменьшить разницу между тарифами на свет

В Ленобласти до 25% сократят разницу между тарифами на электроэнергию

Для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленинградской области разницу в размере тарифа между первым и вторым диапазоном потребления электроэнергии сократят до 25%. Соответствующее поручение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал областному комитету по тарифам.

«Разница между тарифами по первому и второму диапазону потребления электроэнергии будет снижена до 25% для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти. Дал поручение комитету по тарифам подготовить соответствующий документ», — отметил он.

По его словам, изменение тарифной политики будет действовать в 2025–2026 годах. Он уточнил, что это позволит гражданам адаптироваться к федеральной тарифной реформе.

«Социальный диапазон, в который попадают больше 98% домовладений региона, был увеличен до 2700 кВт/ч в отопительный сезон и расширены категории его получателей», — сказал губернатор.

Дрозденко уточнил, что теперь в социальный диапазон включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов.

Кроме того, губернатор анонсировал подготовку письма в правительство России с предложением включить семьи участников специальной военной операции в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию.

«С председателем областного заксобрания Сергеем Бебениным подготовим письмо в правительство России о необходимости включения на федеральном уровне семей участников СВО в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию», – подчеркнул глава региона.