Дрозденко поручил уменьшить разницу между тарифами на свет

Для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленинградской области разницу в размере тарифа между первым и вторым диапазоном потребления электроэнергии сократят до 25%. Соответствующее поручение губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал областному комитету по тарифам.
«Разница между тарифами по первому и второму диапазону потребления электроэнергии будет снижена до 25% для жителей с постоянной регистрацией на территории Ленобласти. Дал поручение комитету по тарифам подготовить соответствующий документ», — отметил он.
По его словам, изменение тарифной политики будет действовать в 2025–2026 годах. Он уточнил, что это позволит гражданам адаптироваться к федеральной тарифной реформе.
«Социальный диапазон, в который попадают больше 98% домовладений региона, был увеличен до 2700 кВт/ч в отопительный сезон и расширены категории его получателей», — сказал губернатор.
Дрозденко уточнил, что теперь в социальный диапазон включены дома на электроотоплении в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также негазифицированные жилые и садовые дома вне границ населенных пунктов.
Кроме того, губернатор анонсировал подготовку письма в правительство России с предложением включить семьи участников специальной военной операции в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию.
«С председателем областного заксобрания Сергеем Бебениным подготовим письмо в правительство России о необходимости включения на федеральном уровне семей участников СВО в число льготных категорий по тарифам на электроэнергию», – подчеркнул глава региона.