Танцовщица московского ночного клуба обвинила охранника заведения в изнасиловании

Танцовщица одного из ночных клубов в Москве обвинила другого сотрудника заведения в изнасиловании. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 22 июня. По словам девушки, охранник ночного клуба, где они оба работают, изнасиловал ее в туалете. Танцовщица утверждает, что происходящее видели другие сотрудники и посетители клуба, но никто не пришел ей на помощь.

Девушка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В настоящее время устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

До этого пациентка подмосковной больницы обвинила врача в изнасиловании. Девушка рассказала, что медик подошел к ней и начал выкручивать соски.

Ранее в Ленобласти отец обвинил знакомого в изнасиловании дочери и сам пошел под суд.