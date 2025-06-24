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Спортсменка впала в кому после посещения фитнес-центра в Петербурге

Mash: в Петербурге спортсменка впала в кому, посетив фитнес-центр
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Depositphotos

В Петербурге 38-летняя женщина впала в кому после посещения фитнес-центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Все началось в фитнес-центре на улице Оптиков — женщина почувствовала головокружение после тренировки. Сотрудники организации напоили ее чаем с сахаром, после чего клиентка, которая до этого около двух лет посещала спортивные занятия, самостоятельно покинула зал.

Однако вскоре, уже дома, она вновь потеряла сознание. Предположительно, она упала и ударилась, повредив скулу. Пострадавшую срочно госпитализировали в отделение реанимации с диагнозом аневризма и последствиями черепно-мозговой травмы. Сообщается, что женщина находится в коме.

Полиция проводит проверку в фитнес-центре. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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