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В Тульской области юноша изнасиловал 11-летнего мальчика в детском лагере

В Тульской области подростка подозревают в изнасиловании ребенка в лагере
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Depositphotos

В Тульской области подросток стал фигурантом уголовного дела из-за насилия над 11-летним ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в детском лагере. По словам собеседника, 14-летний молодой человек изнасиловал несовершеннолетнего.

Подростка подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика.

«Меру пресечения в отношении подозреваемого пока не избрали», – сообщается в публикации.

Известно, что ни юноша, ни пострадавший не состояли на учете, судимостей у обоих нет.

До этого в Брянске суд вынес приговор местному жителю, который изнасиловал девочек. Как постановил суд, россиянин надругался над подругой дочери, которая еще не достигла 14-летнего возраста. Спустя более года он изнасиловал собственную дочь.

Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Фигурант получил срок 18 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима.

Ранее в Петербурге мужчина снял у женщины комнату и изнасиловал ее дочь.

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