«Сыть, гриб и квас»: раскрыт рейтинг лучших напитков для утоления жажды

В летнее время важно не забывать вовремя пить, причем выбирать следует напитки, которые лучше всего утоляют жажду. И это не только вода – в топ самых подходящих для этого напитков входят также комбуча, квас и сыть, рассказали эксперты общественной Службе новостей.

Первое место традиционно занимает вода, причем для утоления жажды лучше всего подойдет столовая минеральная и лечебно-столовая. Ее ежедневное потребление нормализует обмен веществ и пищеварение, восстанавливает водный баланс в клетках и защищает от вредного воздействия свободных радикалов, подчеркивают эксперты.

Второе место специалисты отдали старорусскому напитку сыть, в процессе приготовления которого на один литр чистой воды нужно добавить 50 гр меда и натереть 2-3 столовых ложки лимонной цедры. Такой напиток утоляет жажду и бодрит, причем полезно пить его и при простуде, но лучше — в теплом виде.

Также в рейтинг входят зеленый чай со льдом, квас и чайный гриб (комбуча). Последний наиболее богат полезными веществами и антиоксидантами – он не только утоляет жажду, но и тонизирует. Комбуча полезна людям с сахарным диабетом второго типа, а также тем, кто страдает от лишнего веса.

Утолить жажду, по мнению специалистов, можно и кефиром – он помогает в жаркую погоду, при этом нормализуя работу желудочно–кишечного тракта. Кроме того, рекомендуется регулярно пить компоты из сухофруктов или свежих фруктов, ягодные морсы из брусники, клюквы, смородины, малины и облепихи, а также кумыс – он особенно полезен людям, страдающим острыми заболеваниями ЖКТ, язвой желудка, а также показан при аллергии на молочные продукты и непереносимости лактозы.

До этого детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru», что постоянная жажда и судороги говорят о переизбытке соли в организме. В таком состоянии человек часто пьет воду, но не напивается, у него сухие губы, появляется ощущение ваты во рту, язык становится как наждачка. При таких симптомах рекомендуется уменьшить количество соли не только в солонке, но и в продуктах (колбаса, соусы, маринады, готовая еда). Пить воду дробно, в течение дня, а не литрами залпом.

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