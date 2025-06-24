На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители омбудсменов РФ и Украины посетили более двух тысяч пленных

Москалькова: представители омбудсменов РФ и Украины посетили две тысячи пленных
close
Максим Блинов/РИА Новости

Представители офисов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ее украинского коллеги Дмитрия Лубинца взаимно посетили более двух тысяч пленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самой Москальковой.

«Договорились о взаимном посещении. Посетили более двух тысяч украинских пленных», — рассказала она российскому президенту Владимиру Путину.

Она отметила, что «милосердие, добро и сострадание заложены в нравственном коде всех славян».

По ее словам, «очень важно, что, несмотря ни на какие вопросы, нам удается удержать этот гуманитарный коридор».

Также Москалькова рассказала Путину, что Россия вернула 132 жителей Курской области, которых удерживали на Украине. На данный момент еще 32 курянина остаются в украинских Сумах. Во время встречи Путин попросил Москалькову продолжить работу, связанную с поиском участников СВО, пропавших без вести.

Ранее Москалькова обратилась к Украине относительно россиян из Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами