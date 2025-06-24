Представители омбудсменов РФ и Украины посетили более двух тысяч пленных

Представители офисов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ее украинского коллеги Дмитрия Лубинца взаимно посетили более двух тысяч пленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самой Москальковой.

«Договорились о взаимном посещении. Посетили более двух тысяч украинских пленных», — рассказала она российскому президенту Владимиру Путину.

Она отметила, что «милосердие, добро и сострадание заложены в нравственном коде всех славян».

По ее словам, «очень важно, что, несмотря ни на какие вопросы, нам удается удержать этот гуманитарный коридор».

Также Москалькова рассказала Путину, что Россия вернула 132 жителей Курской области, которых удерживали на Украине. На данный момент еще 32 курянина остаются в украинских Сумах. Во время встречи Путин попросил Москалькову продолжить работу, связанную с поиском участников СВО, пропавших без вести.

Ранее Москалькова обратилась к Украине относительно россиян из Курской области.