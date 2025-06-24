Мальчик залез в домашний бар и застрял в нем, потребовалась помощь спасателей

В Уфе мальчик залез в домашний бар и не смог выбраться

В Уфе десятилетний ребенок залез в домашний бар и застрял в нем. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел, когда мальчик попытался достать телефон, который упал внутрь комода со встроенным баром. В момент, когда ребенок был внутри, дверца захлопнулась, и он не смог выбраться самостоятельно.

На выручку к мальчику прибыли сотрудники экстренных служб. Они освободили ребенка за несколько минут. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

До этого в Омской области годовалый ребенок захлебнулся в ведре. По предварительной информации, пьяные родители оставили ребенка без присмотра и легли спать, а девочка в это время случайно упала в тридцатилитровое ведро с водой головой вниз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мать малолетней неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее подросток приковал себя наручниками к забору и не смог освободиться.