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Сбер открыл летний сезон на Центральном рынке

В Москве появится «Зеркало комплиментов» от Сбера
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

На Центральном рынке в Москве 21 июня состоялось официальное открытие летней программы Сбера. Различные мероприятия в ее рамках будут проходить все лето, сообщила пресс-служба банка.

В число запланированных активностей входят утренние вечеринки, диджей-сеты со Звуком, спортивные мероприятия, цифровые инсталляции и подарки на локации. Также 28 июня состоится концерт электронно-танцевальной группы NEMIGA.

Каждый понедельник посетители Центрального рынка смогут послушать диджей-сеты. Музыканты будут выступать на веранде уже с утра.

Кроме того, у входа в Центральный рынок по инициативе Сбера будет установлено «Зеркало комплиментов» — интерактивная инсталляция, реагирующая на движение. При приближении человека на ее поверхности будут появляться различные комплиментарные фразы, к примеру: «Отражаю легенду».

Также в рамках летней программы Сбер организует музыкальные концерты, тематические события и пробежки для подписчиков «СберПрайм». Проект продлится до конца сентября, вход на мероприятия доступен для всех желающих.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Пикник Афиши x Сбер», прошедший в музее-заповеднике «Коломенское», посетили более 30 тыс. человек.

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