На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи двое школьников надругались над пятилетним мальчиком

РЕН ТВ: в Сочи двух школьников обвинили в насилии над пятилетним мальчиком
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае двух школьников подозревают в сексуальном насилии над пятилетним мальчиком, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел дома у одного из подозреваемых школьников. По предварительной информации, двое приятелей девяти и одиннадцати лет надругались над пятилетним соседом. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Подмосковье пьяный подросток избил и изнасиловал двоюродную сестру. Юноша распивал спиртные напитки вместе с другом, когда гость ушел, он ворвался в комнату к сестре, несколько раз ударил девушку по лицу, а затем изнасиловал ее. Пострадавшей требуется психологическая помощь — у нее появилось заикание, тремор рук и ночные кошмары.

Ранее в Петербурге мужчина снял у женщины комнату и изнасиловал ее дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами