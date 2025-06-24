В Сочи двое школьников надругались над пятилетним мальчиком

РЕН ТВ: в Сочи двух школьников обвинили в насилии над пятилетним мальчиком

В Краснодарском крае двух школьников подозревают в сексуальном насилии над пятилетним мальчиком, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел дома у одного из подозреваемых школьников. По предварительной информации, двое приятелей девяти и одиннадцати лет надругались над пятилетним соседом. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Подмосковье пьяный подросток избил и изнасиловал двоюродную сестру. Юноша распивал спиртные напитки вместе с другом, когда гость ушел, он ворвался в комнату к сестре, несколько раз ударил девушку по лицу, а затем изнасиловал ее. Пострадавшей требуется психологическая помощь — у нее появилось заикание, тремор рук и ночные кошмары.

Ранее в Петербурге мужчина снял у женщины комнату и изнасиловал ее дочь.