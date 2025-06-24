В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Незадолго до этого временные ограничения были введены в аэропорту Саратова.

24 июня Кореняко также сообщал, что в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Помимо этого, ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

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