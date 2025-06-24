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Россияне рассказали, на каких скоростях слушают лекции и подкасты

Rambler&Co: 83% россиян слушают аудио на стандартной скорости
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Depositphotos

Большинство россиян (83%) слушают аудио на стандартной скорости, следует из результатов исследования Rambler&Co.

Всего, по данным исследования, 19% россиян слушают разговорный контент (аудиокниги, лекции и подкасты), 27% — нерегулярно, а 54% — редко.

Из тех, кто слушает разговорный контент, 8% увеличивают скорость в 1,25 раза, 6% — в 1,5 раза, а 3% — в 2 раза. Что касается видео, 88% россиян смотрят ролики в обычном формате, 6% ускоряют воспроизведение в 1,5 раза, 4% — в 1,25 раза, а 2% — в 2 раза.

Объясняя причины, по которым респонденты увеличивают скорость воспроизведения контента, 53% заявили, что таким образом экономят время, 39% заявили, что им не нравится медленный темп, 4% ускоряют контент для фонового шума, а 2% опрошенных увеличенная скорость помогает сосредоточиться.

Также 35% тех, кто не ускоряет воспроизведение контента, заявили, что они ценят подачу и интонацию, 16% не нравится быстрый темп, а 4% не воспринимают информацию в таком формате.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 19 июня 2025 года. Всего в нем приняли участие 164 796 интернет-пользователей.

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