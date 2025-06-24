Сенатор заявил, что Минтранс поддержал идею создания реестра курьеров

Минтранс поддержал идею создания единого федерального реестра курьеров, ее нужно увязать с мерами по обеспечению государственной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил ТАСС член Совета Федерации Артем Шейкин.

«В этот реестр целесообразно включить данные о курьерской компании, информацию о самих курьерах — ФИО, фотографию, идентификационный номер сумки, тип и номер транспортного средства, а также параметры, связанные с организацией деятельности: маршруты, график, параметры скорости, время и дату доставки», — сказал Шейкин.

По его мнению, инициатива помогла бы сделать деятельность курьерских служб более прозрачной и ограничить допуск недобросовестных участников.

Ранее Шейкин предложил министерству труда создать единый профессиональный стандарт для курьеров.

До этого в России захотели создать единую цифровую платформу, позволяющую разным компаниям использовать общую сеть курьеров. Как считает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала «Амалко» Гарри Мурадян, в решении проблемы кадрового дефицита этот шаг не поможет, а создание такой площадки обойдется дороже, чем повышение зарплат доставщиков. Он также назвал это предложение «сливом бюджета».

Ранее глава «Почты России» назвал чрезмерной зарплату курьеров в 300 тыс. рублей.