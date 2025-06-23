Аэропорты Дубая вновь стали работать в полном объеме

Аэропорты Дубая в полном объеме возобновили свою работу. Об этом сообщается на странице международного аэропорта Дубая в социальной сети Х.

Компания Dubai Airports, управляющая аэропортами Дубай и Аль-Мактум, после временной приостановки в целях предосторожности полностью возобновила работу воздушных гаваней. В сообщении отмечается, что безопасность и благополучие всех пассажиров и авиационного персонала остаются наивысшим приоритетом.

Dubai Airports подчеркнула, что некоторые рейсы могут задерживаться или отменяться.

23 июня власти Кувейта и Бахрейна сообщили о снятии ограничений на использование их воздушного пространства для авиаперелетов после того, как Иран нанес удары по американской базе, расположенной в Катаре.

Иранская армия в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» произвела запуск шести ракет в направлении Катара и еще одной ракеты в сторону территории Ирака, где размещены военные базы США. По информации Press TV, три ракеты достигли американской авиабазы в Катаре. Иранская сторона заявила, что для осуществления атаки было использовано столько же ракет, сколько Вашингтон применил при нанесении ударов по ядерным объектам на территории исламской республики.

Ранее Трамп заявил, что ударом по американской базе в Катаре Иран «выпустил пар».