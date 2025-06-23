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Президент обсудил с выпускниками военных вузов отбор в программу «Время героев»

Путин: на программу «Время героев» нет административных назначений
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ и других силовых ведомств. Мероприятие состоялось в Георгиевском зале Кремля, сообщает телеканал «Вести» в своем Telegram-канале.

Глава государства поздравил участников встречи с окончанием учебы. После официальной части Путин пообщался с выпускниками и сфотографировался с ними.

Один из участников попросил президента взять его в программу «Время героев». Путин напомнил, что для этого необходимо пройти отбор.

«У нас нет административных назначений. Даже те ребята, что воюют на линии боевого соприкосновения, прямо оттуда проходят тестирование», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что недавно встречался с участниками специальной военной операции. По его словам, один из бойцов рассказал, что готовился к прохождению отбора для участия в образовательной программе и проходил тестирование прямо из блиндажа.

«Прошел. Ну, вы такой статный офицер с хорошим таким образованием. Военно-медицинская академия — один из лучших вузов страны, безусловно. Поэтому я уверен, у вас подготовка хорошая. Вы все пройдете. Но я тем не менее, для себя тоже помечу», — ответил президент одному из выпускников.

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