В Москве появилась транспортная карта в честь юбилея «Комсомольской правды»

В Москве появилась в продаже тематическая транспортная карта «Тройка» с изображением девушки, держащей газету «Комсомольская правда» и стоящей у станции метро. Она создана в честь векового юбилея газеты, рассказали в мэрии столицы.

«Мы выпустили новую тематическую карту «Тройка» в честь 100-летия газеты «Комсомольская правда». «Ранее к юбилею издания в московском метрополитене уже выпускали тематические проездные билеты «Единый», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Создание карты – совместный проект издательства «Комсомольская правда», правительства Москвы и столичного метрополитена. Образы для обоих проездных разработаны художниками и дизайнерами газеты: девушку для «Тройки» придумал Наиль Валиулин, макет для проездного «Единый» со свернутой в трубочку газетой и девизом: «Вместе с вами! Вместе со страной» – Алексей Стефанов, отметили в «Комсомольской правде».

«Единый» поступил в продажу 24 мая, в день юбилея газеты. «Тройка» доступна для покупки с 23 июня.

Тиражи у тематических транспортных карт ограниченные. Приобрести «Тройку» покупатели могут в столичном метрополитене на всех информационно-справочных стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также онлайн – в интернет-магазине метро и на маркетплейсах Яндекс Маркет, OZON и Wildberries.