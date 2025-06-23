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В Ленобласти семья нашла в сарае 13-летнего родственника с тяжелыми химическими ожогами

Школьника с тяжелыми химическими ожогами доставили из Ленобласти в Петербург
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Ленинградской области ребенка с тяжелыми химическими ожогами доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, инцидент произошел 22 июня в Лужском районе региона. Семья нашла 13-летнего родственника в сарае в тяжелом состоянии. В местной больнице школьнику диагностировали химические ожоги второй и третьей степени лица, груди, живота и других частей тела площадью около 20%.

В комитете здравоохранения региона рассказали, что мальчика бортом санавиации экстренно перевезли в одну из детских больниц Северной столицы.

Ранее красноярка заблокировала подъезд скорой с ребенком на ИВЛ к площадке санавиации.

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