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Бродячие собаки искусали двоих детей в центре российского города

В центре Омска бродячие собаки искусали двоих детей
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Depositphotos

В центре Омска двое детей в возрасте шести и девяти лет пострадали от нападения бродячих собак. Об этом сообщает NGS55.ru.

Первый инцидент произошел 18 июня на Музейной улице. Стая из шести-восьми собак набросилась на девятилетнюю девочку — один из псов успел укусить ребенка за левое бедро. В это время мать малолетней, находившаяся неподалеку, стала громко кричать и поспешила к ней на помощь.

В тот же день в сквере Дзержинского собаки атаковали шестилетнего мальчика. Животные покусали его за ягодицу и бедро.

В мэрии сообщили, что в сквере Дзержинского уже отловили одну из агрессивных собак. Работы по отлову продолжаются. Агрессивных животных планируют содержать в приюте пожизненно.

В СУ СК России по региону по факту случившегося организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о халатности. Также оценку деятельности должностных лиц и органов местного самоуправления даст прокуратура.

Ранее в Приморье пес искусал мать и ребенка, которые пришли на разборки с его хозяином.

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