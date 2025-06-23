Незрячую сибирячку не пустили в больницу из-за нейростимулятора, закрепленного на шее

В Красноярске незрячая женщина не смогла попасть в медицинское учреждение из-за охранника, которая отказалась пусть ее без проверки металлоискателем или после прохода через металлические рамки. Пациентка отметила, что ей запрещено проходить через подобное оборудование из-за наличия серьезного медицинского устройства — нейростимулятора. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди» со ссылкой на сибирячку.

Потерпевшая объяснила, что она инвалид первой группы, и уже не первый раз у нее возникает конфликт с охранником больницы на улице Вавилова, 29.

«Последний инцидент произошел 3 июня. Сотрудница ЧОП пыталась по мне пройтись металлоискателем. Я объясняла, что мне это запрещено, показывала документы, в ответ мне нахамили. В больницу меня пускать отказались», — посетовала женщина.

Она пояснила, что всегда носит с собой документы от нейростимулятора, но охранник отказалась их читать. Пациентка попыталась объяснить, что ей нельзя находиться рядом с металлическими рамками, проходить осмотр металлодетектором, так как, как минимум, у нее могут сбиться настройки прибора. Максимум — нагреется батарейка генератора, вшитая под ребрами, от нее нагреются электроды, а они от него — спинной мозг, что может привести к непоправимым для здоровья последствиям.

После случившегося пациентка написала в администрацию медучреждения, но там ей ответили, что металлоискатель не повлияет на работу ее аппарата. Женщина уверена, что это неправда, и планирует добиться справедливости через прокуратуру.

Ранее сообщалось, что уфимец добился права забрать телевизор из магазина за ₽480 через Верховный суд.