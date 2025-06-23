Пьяный россиянин забил сожительницу трубой на глазах у детей

В Курганской области мужчина жестоко избил сожительницу на глазах у детей, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 18 июня пьяный обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил пластиковую трубу и несколько раз ударил ею женщину в область грудной клетки.

Спасти пострадавшую не смогли, нападение произошло на глазах у малолетних детей пары. 33-летний обвиняемый задержан, возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить пожизненный срок заключения.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин жестоко избил знакомого за комплимент своей жене.