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В Краснодаре неизвестный напал на девочку возле школы и пытался затащить ее в машину

В Краснодаре неизвестный пытался затащить в машину девочку, напав на нее у школы
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Pixabay

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на 12-летнюю девочку возле школы и попытался затащить ее в машину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Селезнева. По словам матери девочки, неизвестный мужчина напал на ее дочь возле школы и попытался затащить ее в припаркованную машину. Когда ребенок закричал, злоумышленник ударил ребенка по голове и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая не получила серьезных травм. Мать девочки обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. После окончания разбирательства будет принято процессуальное решение.

До этого в Подмосковье на видео попало, как алтарник пытался затащить свою дочь-школьницу в автомобиль. Ребенок кричал и сопротивлялся.

Ранее тюменскую школьницу похитили на машине, чтобы выдать замуж.

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