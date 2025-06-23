На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме в сокращении рабочего дня увидели глобальные перемены

Депутат Говырин: сокращение рабочего дня – маркер глубоких изменений рынка труда
close
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

В России впервые за три года сократилась продолжительность рабочего дня. Несмотря на то, что разница составляет всего четыре минуты, это говорит о глубоких структурных изменениях на рынке труда, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В том числе на это повлияли нестандартные подходы к работе – удаленка, частичная и проектная занятость, объяснил он RT.

Формально сокращение рабочего дня связано не с тем, что россиянам разрешают трудиться меньше обычного, а с тем, что теперь нагрузка определяется задачами, а не часами, объяснил депутат. По его словам, эти изменения отражают как цифровизацию, так и перераспределение напряженности на рынке труда. Другими словами, при дефиците кадров в определенных отраслях сотрудников не заставляют перерабатывать, а привлекают внештатных специалистов с плавающими графиками.

В то же время зарплаты также подстраиваются под новые реалии – работодатели снижают официальные трудозатраты за счет того, что делают ставку на занятость без привязки к месту.

«Такие сдвиги особенно заметны в секторах с высокой долей платформенной занятости — такси, доставка, фриланс, — пояснил Говырин. — Там и происходит основное перераспределение труда».

По его словам, если наблюдаемая сегодня ситуация на рынке труда закрепится, то в будущем модель восьмичасового рабочего дня вообще отойдет на второй план, потянув за собой старые ориентиры, на которых основывается российское трудовое законодательство.

Напомним, в первом квартале 2025 года средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7 часов 32 минуты. По данным Росстата, это на четыре минуты меньше, чем за тот же период 2024 года — сокращение составило 0,1%. Данные Росстата подтверждают рост числа сотрудников с неполной занятостью — их стало 3,5% от общего числа, тогда как годом ранее было 3,2%.

Ранее россиянам рассказали, как распознать токсичного коллегу и «обезвредить» его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами