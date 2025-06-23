В Госдуме в сокращении рабочего дня увидели глобальные перемены

В России впервые за три года сократилась продолжительность рабочего дня. Несмотря на то, что разница составляет всего четыре минуты, это говорит о глубоких структурных изменениях на рынке труда, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В том числе на это повлияли нестандартные подходы к работе – удаленка, частичная и проектная занятость, объяснил он RT.

Формально сокращение рабочего дня связано не с тем, что россиянам разрешают трудиться меньше обычного, а с тем, что теперь нагрузка определяется задачами, а не часами, объяснил депутат. По его словам, эти изменения отражают как цифровизацию, так и перераспределение напряженности на рынке труда. Другими словами, при дефиците кадров в определенных отраслях сотрудников не заставляют перерабатывать, а привлекают внештатных специалистов с плавающими графиками.

В то же время зарплаты также подстраиваются под новые реалии – работодатели снижают официальные трудозатраты за счет того, что делают ставку на занятость без привязки к месту.

«Такие сдвиги особенно заметны в секторах с высокой долей платформенной занятости — такси, доставка, фриланс, — пояснил Говырин. — Там и происходит основное перераспределение труда».

По его словам, если наблюдаемая сегодня ситуация на рынке труда закрепится, то в будущем модель восьмичасового рабочего дня вообще отойдет на второй план, потянув за собой старые ориентиры, на которых основывается российское трудовое законодательство.

Напомним, в первом квартале 2025 года средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7 часов 32 минуты. По данным Росстата, это на четыре минуты меньше, чем за тот же период 2024 года — сокращение составило 0,1%. Данные Росстата подтверждают рост числа сотрудников с неполной занятостью — их стало 3,5% от общего числа, тогда как годом ранее было 3,2%.

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