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Увеличилось число погибших при теракте в Сирии

Sana: число погибших после теракта в церкви в Дамаске выросло до 25
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Firas Makdesi/Reuters

В результате теракта в храме Антиохийской православной церкви в Дамаске погибли 25 человек. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные Минздрава Сирии.

Накануне сообщалось о 20 погибших.

«Число погибших в результате нападения на церковь в Дамаске в воскресенье выросло до 25», — говорится в сообщении агентства.

22 июня в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. Его привел в действие террорист-смертник: сначала он ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. В результате теракта пострадали более 20 человек.

Ранее Россия осудила теракт в Сирии.

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