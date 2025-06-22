В Петербурге полиция задержала десятки участников ночного велозаезда

В Санкт-Петербурге задержали несколько десятков участников ночного велозаезда. Об этом сообщает Baza.

Очевидцы рассказали, что велосипедисты собрались поздно вечером на улице Кораблестроителей, поблизости от сквера Александра Володина. Молодые люди вели себя громко и трюкачили. В итоге местные жители позвонили в полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, между ними и велосипедистами возник конфликт. Чтобы задержать молодых людей, полицейские привлекли коллег из соседних районов и перекрыли проезд по Новосмоленской набережной и часть улицы Кораблестроителей.

По словам велосипедистов, многие спрятались в подъездах и дворах. Правоохранители составили на тех, кого поймали, протоколы по статьям за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правопорядка. А жители Васильевского острова обнаружили утром на улицах многочисленные брошенные велосипеды.

Прошлой осенью полицейские устроили облаву на подростков в столичном клубе Contact на Вишневой улице. Там была организована бесплатная вечеринка для тех, кому больше 14 лет. Очевидцы заявили, что в клубе были и более юные дети: они попали внутрь, после того как перевели деньги на банковскую карту охранников заведения, «предварительно заправившись на улице». Одного подростка задержали, когда он на глазах полицейских разбил бутылку с алкоголем.

Ранее в Дагестане отреагировали на сообщения об «облавах» военкомов.