«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Самарканд

«Аэрофлот» с 31 июля запустит регулярные рейсы из Москвы в Самарканд

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные полеты из Москвы в Самарканд, сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы начнут выполняться с 31 июля. При этом изначально частота составит три раза в неделю, а к началу октября возрастет до семи рейсов в неделю. Продажа билетов уже открыта. Актуальное расписание доступно на сайте авиакомпании.

«Самарканд — третий по численности город Узбекистана, один из самых посещаемых туристических центров страны. Ожидается, что направление будет пользоваться высоким спросом у российских путешественников», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что полеты между Москвой и Самаркандом будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: «Эконом» и «Бизнес».

Отмечается, что все пассажиры смогут воспользоваться бесплатной беспроводной системой развлечений «Аэрофлота», подключившись со своих гаджетов. В свою очередь, пассажирам класса «Бизнес» предоставят индивидуальные плееры и наушники.

В «Аэрофлоте» добавили, что помимо Самарканда, компания продолжает выполнять прямые регулярные рейсы в Ташкент, столицу Узбекистана.